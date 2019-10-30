Çorum'da kan donduran olay! Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla lakaplarını yazdı

'YATIYORDU BOĞMAYA BAŞLADIM'



Olayı soğukkanlılıkla anlatan Ünsal Ateş, Tunceli'i boğarak öldürdüğünü, ardından meyve bıçağıyla boğazını kestiğini söyledi. Tuncel'in kanıyla koğuşun duvarına, kendi lakabı olan 'Ateş' ile Çağrı Yasa'nın lakabı olan 'Çaki' yazdığını belirten Ateş, "Fırat ile daha önce tartışmıştık. Başka bir arkadaşımın malzemesini çalmıştı, benim de malzememi çaldı. Bu nedenle onu öldürmeye karar verdim. O gün Fırat yatakta yatıyordu, kendisi uyanıktı, aşağıya çektim, iple kendisini boğmaya başladım. İçeriye kimse girmesin diye koğuşun kapısını bağladım. Boğduktan sonra meyve bıçağı ile kafasını kesmeye çalıştım. Kafasını vücudundan koparmaya çalışırken Çağrı da bana yardım etti. Cinayet sonrası da duvara isimlerimizi yazdım” dedi.

'DUVARA İSİMLERİ O YAZDI'



Çağrı Yasa ise Ünsal Ateş'in isteği üzerine ölen Fırat Tuncer’in boğazını çevirdiğini ifade ederek, "Duvara isimleri Ünsal yazdı. Fırat Tuncer daha önce başkalarının eşyalarını çalıyordu, Ünsal Ateş’in ailesinin fotoğrafını da çalmış. Ben sadece Ünsal bana 'Fırat'ın boğazını çevir' dediği için çevirdim. Ancak o sırada Fırat’ın ölü olup olmadığını bilemiyorum. Boğduğu için büyük bir ihtimal ölmüştür” diye konuştu.