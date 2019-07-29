Boğulma tehlikesi geçiren çocuk son anda kurtarıldı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki Burak P., son anda kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçe sahilinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte denize giden Burak P., suda boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan küçük çocuk için sağlık ekiplerine haber verildi. Sahilde ilk müdahalesi yapılan Burak P., ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burak P.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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