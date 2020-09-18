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Boğulma tehlikesi geçiren Rus turist 5 gün sonra öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 21:32 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alınan 59 yaşındaki Rus erkek turist, 5 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.Tatil için Alanya’ya gelen Rus vatandaşı Andrea Tiazhelnikov (59), geçen pazar günü Okurcalar Mahallesi’ndeki sahilde denize girdi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alınan 59 yaşındaki Rus erkek turist, 5 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Tatil için Alanya’ya gelen Rus vatandaşı Andrea Tiazhelnikov (59), geçen pazar günü Okurcalar Mahallesi’ndeki sahilde denize girdi. Denizde bir süre yüzen Tiazhelnikov, batıp çıkmaya başladı. Durumu fark eden sahildekiler yüzerek ulaştıkları Tiazhelnikov’u kıyaya çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Rus turisti ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Tiazhelkinov, bugün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Rus turistin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.

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