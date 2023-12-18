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Bölgede tansiyon yükseldi! Kuzey Kore'den yeni hamle: 73 dakika havada kaldı

18.12.2023 09:57 | Son Güncelleme:
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Kuzey Kore'den bölgede tansiyonu yükseltecek yeni hamleler geldi. Pyongyang yönetimi peş peşe iki füze fırlattı. Japon Denizi istikametine doğru fırlatılan kıtalararası balistik füzenin 73 dakika havada kaldığı belirtildi.

Bölgede tansiyon yükseldi! Kuzey Kore'den yeni hamle: 73 dakika havada kaldı

Dün akşam saatlerinde kısa menzilli balistik füze ateşleyerek komşu ülkeleri teyakkuza geçiren Kuzey Kore’den, Kore Yarımadası ve çevresinde tansiyonu yükselten bir adım daha geldi.

HAVADA 73 DAKİKA UÇTU

Pyongyang’ın Japon Denizi istikametine doğru kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlattığı bildirildi. Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yerel saatle sabah 08.24 sıralarında Pyongyang yakınlarından fırlatılan füzenin 73 dakika uçtuğu belirtilirken, füzenin 09.37 sıralarında Hokkaido adası açıklarında ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü kaydedildi. İlk belirlemelere göre bölgede seyreden gemi ve uçaklarda hasar tespit edilmediği açıklanırken, Japonya hükümetinin son füze denemesi nedeniyle Kuzey Kore'yi diplomatik yollardan protesto ettiği öğrenildi.

JAPON BAŞBAKAN KINADI

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise Kuzey Kore'nin son 24 saat içinde 2 farklı füze denemesi gerçekleştirmesini kınayarak Pyongyang’ın eylemlerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali anlamına geldiğini ve bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.

DENİZE DÜŞMEDEN ÖNCE BİN KİLOMETRE UÇMUŞ

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada da Kuzey Kore'nin fırlattığı son füzenin Pyongyang bölgesinden yüksek bir açıyla ateşlendiği ve denize düşmeden önce bin kilometre uçtuğu bilgisi paylaşıldı. Güney Kore ordusunun ABD ve Japonya ile işbirliği içinde detaylı analiz çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Kuzey Kore dün 22.38’de Pyongyang bölgesinden kısa menzilli bir füze ateşlemiş, füzenin 570 kilometre yol kat ettikten sonra Japon Denizi'ne düştüğü açıklanmıştı. Gelişmenin Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Kim Tae-hyo’nun Kuzey Kore'nin bu ay içinde kıtalararası balistik füze denemesi yapabileceğini söylemesinin ardından yaşanması dikkat çekmişti.

Kaynak: İHA

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Kuzey Kore
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