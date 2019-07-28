"Bölgedeki gerginliğin nedeni ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılmasıdır"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İran hiçbir zaman başka ülkelerle gerginliği başlatan taraf olmamıştır. Bölgedeki gerginliğin ve istenmeyen gelişmelerin nedeni ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı ayrılması ve bu ülkenin kuruntudan ibaret düşünceleridir." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani, başkent Tahran'da ziyaretlerde bulunan Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ile bir araya geldi. Ruhani ve Alevi, bölgedeki gerginliği ve çözüm yollarını ele aldı.

Ruhani görüşmede yaptığı konuşmada, yabancı güçlerin varlığının bölgenin güvenliğine katkı sağlamayacağını ve gerginliğin temel faktörü olduğunu belirterek, "İran hiçbir zaman başka ülkelerle gerginliği başlatan taraf olmamıştır. Bölgedeki gerginliğin ve istenmeyen gelişmelerin nedeni ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı ayrılması ve bu ülkenin kuruntudan ibaret düşünceleridir." diye konuştu.

İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinden sorumlu olduğunu ifade eden Ruhani, "İran, Umman Denizi, Fars (Basra) Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın gemicilik faaliyetlerinin özgür ve güvenli bir şekilde yapılması için çabalıyor." görüşlerini dile getirdi.