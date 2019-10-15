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"Bölgenin tamamı teröristlerden temizlenmeden harekat bitirilmemeli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2019 13:01 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "(Barış Pınarı Harekatı) Bölgenin tamamı teröristlerden temizlenmeden harekat bitirilmemelidir. Şayet böyle bir şey olursa harekat yarım kalır" - "Harekata karşı Arap Birliği'nin açıklaması hayal kırıklığı yaratmış, tarihe kara bir leke olarak geçmiştir" - "AB eğer Barış Pınarı Harekatı vesilesiyle ya da Doğu Akdeniz'deki haklı sondaj aramalarımıza yönelik bir yaptırım uygulamaya kalkarlarsa kapıların tamamı açılmalı ve mültecilerin Avrupa'ya geçişleri serbest bırakılmalıdır"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Barış Pınarı Harekatı'nın, bölgenin tamamı teröristlerden temizlenmeden bitirilmemesi çağrısında bulunarak, "Şayet böyle bir şey olursa o zaman harekat yarım kalır." dedi.

Destici, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 7. güne gelindiğini söyledi.

Türkiye'nin bölgeyle ilgili hedefinin açık, net ve anlaşılabilir olmasına rağmen ABD, Avrupa Birliği (AB), Rusya ve Arap Birliği ile çeşitli ülkelerden operasyona karşı açıklamalar yapıldığını, "operasyonun durdurulması" çağrıları geldiğini dile getiren Destici, "Sayın Cumhurbaşkanının çok açık ve net şekilde 'Hedefimize kadar operasyon sürecek' açıklaması çok doğrudur ve kararlı bir açıklamadır. Bizim de beklentimiz operasyonun, hedeflerin tamamına ulaşıncaya kadar devam ettirilmesidir." diye konuştu.

Harekat kapsamında hedefin, Münbiç'ten Kamışlı'ya kadar Haseke'yi de içine alan bölge olduğunu söyleyen Destici, "Bu bölgenin tamamı teröristlerden temizlenmeden harekat bitirilmemelidir. Şayet böyle bir şey olursa harekat yarım kalır. Bugün işimiz sahada da masada da daha zor. Bu işi sonuna kadar götürmeli ve bitirmeliyiz." dedi.

"İşgal" kelimesinin, harekata karşı en çok kullanılan argüman olduğunu ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi ve ordumuzu bununla itham edenlere şunu sormak gerekir; Fırat'ın doğusu, Suriye hükümetinin kontrolünde midir? Oradaki askerler Suriye askerleri midir? Orada rejim güçleri mi vardır? Türkiye bırakın işgal etmeyi tam tersine terör örgütü PYD/YPG/PKK ve ABD CENTCOM'u tarafından işgal edilen Suriye topraklarını özgürleştirmek ve oraları asıl sahiplerine vermek için bu harekatı yapmaktadır. Bu iddia çok çirkin, çarpık, temelsiz, yanlış bir iddiadır. Bir işgalden söz edeceksek Suriye topraklarını teröristler işgal etmiştir. Buna da ABD CENTCOM'u yardım etmiştir, onları eğitmiştir, donatmıştır."

- "Türkiye'yi en çok üzen ve arkadan vuran açıklamalardan"

Mustafa Destici, Barış Pınarı Harekatı'na karşı özellikle Arap Birliği'nin açıklamasının hayal kırıklığı yarattığını, bunun tarihe kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamasının ise "Türkiye'yi en çok üzen ve arkadan vuran açıklamalardan" olduğunu söyleyen Destici, "Böyle bir açıklama gereğini hangi kafayla yapmıştır, gerçekten izahı mümkün değildir." dedi.

ABD ve AB'den gelen yaptırım açıklamalarını da eleştiren Destici, Türkiye'nin de yaptırım durumunda mütekabiliyet ilkesi kapsamında gerekli adımları atması, en katı ve kararlı şekilde karşılık vermesi gerektiğini vurguladı.

AB'nin hangi saikle bu harekata karşı çıktığını anlamanın mümkün olmadığını dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Harekatın en önemli amacı Türkiye'deki 2 milyon 200 bin mülteciyi oluşturulacak güvenli bölgeye yerleştirmektir. AB'nin en önemli meselesi de mülteciler. Bunu söylüyorlar. Bu operasyona destek vermeleri gerekirken niye karşı çıkarlar? Bunun da amacı çok açık çünkü güçsüz, zayıf bir Türkiye istiyorlar.

Hükümete, iktidara çağrımız şudur; AB eğer Barış Pınarı Harekatı vesilesiyle ya da Doğu Akdeniz'deki haklı sondaj aramalarımıza yönelik bir yaptırım uygulamaya kalkarlarsa kapıların tamamı açılmalı ve mültecilerin Avrupa'ya geçişleri serbest bırakılmalıdır. Türkiye bunu açık ve net şekilde yapmalıdır. Hodri meydansa hodri meydan."

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