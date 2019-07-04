TORONTO (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, "Türkiye'nin, bir yandan Ukrayna ile yakın iş birliği var ancak bir yandan da Rusya ile de yakın ilişkilerimiz bulunuyor. Dolayısıyla bölgesel ihtilafların çözülmesinde Türkiye kilit bir ülke." dedi.

Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen Ukrayna Reform Konferansı'nda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, temaslarının son gününde AA'ya değerlendirmede bulundu.

Zor bir dönemden geçen Ukrayna'nın, her alanda yeniden yapılanması için reform sürecine girdiğini anlatan Önal, "Ekonomik istikrarı sağlamak ve halkın beklentilerini yerine getirmek için başlayan bir reform çabası var. Türkiye, Ukrayna'nın önemli ve dost bir ülkesi. Aramızda stratejik ortaklık var. Türkiye Ukrayna'ya, altyapı ve teknik iş birliği gibi konularda önemli destekler sağlıyor." diye konuştu.

Önal, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin, bir yandan Ukrayna ile yakın iş birliği var ancak bir yandan da Rusya ile de yakın ilişkilerimiz bulunuyor. Dolayısıyla bölgesel ihtilafların çözülmesinde Türkiye kilit bir ülke. Türkiye'nin bu konuda önemli bir kapasitesi var. İki ülke ile olan ilişkilerimizde bunu kullanmak istiyoruz. Bizim Kanada'dan bir farkımız var. Biz bölgedeyiz ve iki ülke (Rusya ve Ukrayna) ile de coğrafi yakınlığımız ve ikisiyle de olumlu ilişkilerimiz var. Ancak uluslararası hukuk açısından ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması bakımından da ilkeli bir tutumumuz var ve bunu da devam ettiriyoruz."