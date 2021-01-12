Bölgesel zayıflama yöntemlerinden manyetik enerji ile 1,5 günde kilo verin!

Diyet ve egzersize rağmen kilo veremeyen kişilerin istedikleri görünüme kavuşmasında etkili olan bölgesel zayıflama yöntemleri ile fazlalıklardan kurtulmak mümkün. Bölgesel zayıflama yöntemleri söz konusu olduğunda kişilerin çekimser kaldığı aşikardır. İstedikleri sonucu elde edemeyeceğini düşünen ya da vücuduna zarar gelebileceğini düşünen kişiler uygulamaları tercih ederken ikilemde kalır. Ancak bölgesel zayıflamaya gidenler sonuçlardan memnun olarak ayrılmaktadır. Uygulamaların etkisinden ve merak edilenlerden bahseden Anestezi ve Medikal Estetik Uzmanı Dr. Yasemin Hızarcı, manyetik enerji yöntemini anlatarak konu hakkında akıllarda yer eden soruları cevaplandırdı. İşte manyetik enerji ile bölgesel zayıflama yöntemiyle ilgili tüm detaylar: MANYETİK ENERJİ İLE BÖLGESEL ZAYIFLAMA NASIL UYGULANIR? Öncelikle hangi bölgeden zayıflamak isteniyorsa bölge tespit edilir, ölçümleri yapılır, öncesi resimleri çekilir. Daha sonra lipolitik maddeler de içeren bir özel jel o bölgeye yedirerek emdirilir. Ayarlanan aletin parametreleriyle beraber başlığı cilde temas haline getirecek bir şekilde çalıştırırız. Bir seansta 40 dakikanın üstünde uygulanmamaktadır.

Seans bittikten sonra dolaşım hızlanır. Kırılan yağ asitlerini vücuttan atmak için lenf sistemini hareketlendirecek lenf drenaj aletini alıyoruz. Bunun için de hasta özel bir tulum şeklinde pantolon giyiyor. Bu alet aşağıdan yukarı doğru basınç uygulayarak, vücudun atık sistemi olan lenf sistemini hızlandırarak, yağ asitlerini vücuttan idrarla uzaklaştırabilmek için böbreklere doğru etki sağlamaktadır." MANYETİK ENERJİ İLE BÖLGESEL ZAYIFLAMA KİMLERE UYGULANMAZ? "Bu teknik yüksek tansiyon, diyabet, akut ve kronik patolojik hastalıkları olanlara, kanın pıhtılaşma bozukluğu, uygulama bölgesinde herhangi bir enfeksiyonu olanlara, hamile ve emziren kişilere uygulanmamaktadır. Yüksek tansiyon problemi olanlara da kan dolaşımını ve lenf dolaşımını hızlandırdığından dolayı dikkatli uygulamak hatta uygulamamak gerekir." MANYETİK ENERJİ İLE BÖLGESEL ZAYIFLAMA NE SIKLIKTA UYGULANIR? "Üç günde bir, en az altı seans, toplamda 10 seans kadar uygulanabilmektedir. Üç günden önce uygulanmaz. Lokal yağ yakma tekniklerinde kırılan yağ asitlerinin vücuttan atılması için 36 saat gerekir. Bol su içilerek atıldığından dolayı da 3 günden önce uygulamayı uygun görmüyoruz.