Bolivya Devlet Başkanı Morales’ten darbe girişimine ilk kınama

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Venezuela’daki darbe teşebbüsünü kınayarak “Kuvvetle darbe teşebbüsünü kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun, askeri birliklere ve halka “sokağa çıkın” çağrısının ardından hükümet darbe girişimi yapıldığını açıkladı. İlk kınama Bolivya Devlet Başkanı Morales’ten geldi. Morales yaptığı açıklamada, “Kuvvetle darbe teşebbüsünü kınıyoruz” diyerek ABD’nin Venezuela’da şiddet ve ölümü kışkırtmak istediğini belirtti.



