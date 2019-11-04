Bolivya muhalefeti hükümete karşı ordudan destek istiyor

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan ve Morales'in kazandığı seçimlerin ardından muhaliflerin hile iddiası ile başlattığı protesto ve şiddet eylemleri ile iddiaların incelenmesi için Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) tarafından gerçekleştirilen denetimler ve Morales taraftarlarının destek gösterileri sürüyor.

Ülke basınındaki haberlere göre son iki günü sakin geçen gösterilerde muhalifler orduya, kendilerini darbe girişiminde bulunmakla suçlayan Devlet Başkanı Morales'i haklı çıkaracak şekilde, destek çağrısı yaptı.

48 SAAT SÜRE TANIDIKLARINI DUYURDULAR

Seçimleri kaybeden muhalif aday Carlos Mesa'dan bağımsız örgütlenen ve protestolarının birçoğu şiddet olaylarına dönüşen aşırı sağcı Sivil Komitelerin Santa Cruz kentindeki lideri Luis Fernando Camacho, yüzde 47,8'le seçimleri kazanan Devlet Başkanı Morales'e istifa etmesi için 48 saat süre tanıdıklarını duyurdu.

Seçimlerin tamamen iptal edilmesini isteyen ve Morales'in istifa etmemesi durumunda önemli adımlar atacaklarını belirten Camacho, yaptıklarının "bir hükümet devirme girişimi değil bir ulusu özgürleştime" olduğunu iddia etti.

Camacho ayrıca Bolivya ordusuna kendilerini destekleme çağrısında bulundu.