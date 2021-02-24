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Bolivya’da doktor grevine destek gösterilerinde çok sayıda kişi yaralandı

24.02.2021 10:16 | Son Güncelleme:
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Bolivya’da doktor grevine destek gösterilerinde çok sayıda kişi yaralandı

Bolivya’nın başkenti La Paz’da doktorların yeni sağlık yasasına yönelik grevine destek gösterisi düzenlendi, polis ve göstericiler arasında çıkan arbedede 2’si polis memuru çok sayıda kişi yaralandı.Bolivya’da doktorlar, 17 Şubat tarihinde yürürlüğe giren yeni sağlık yasasının iptal edilmesi için 10 günlük grev yapacaklarını açıklamıştı.

Bolivya’nın başkenti La Paz’da doktorların yeni sağlık yasasına yönelik grevine destek gösterisi düzenlendi, polis ve göstericiler arasında çıkan arbedede 2’si polis memuru çok sayıda kişi yaralandı.
Bolivya’da doktorlar, 17 Şubat tarihinde yürürlüğe giren yeni sağlık yasasının iptal edilmesi için 10 günlük grev yapacaklarını açıklamıştı. Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle her gün ortalama bir doktorun öldüğünü öne sürerek ülke genelinde karantina uygulanmasını talep eden doktorlar, geçtiğimiz cuma gününden bu yana greve devam ederken, başkent La Paz’da doktorların grevine destek için bir gösteri düzenlendi. Doktorların yeni sağlık yasasına yönelik grevini destekleyen gruplar başkentte sokaklara dökülürken, gösteride protestocular ve polis arasında arbede yaşandı. Polis, Başkanlık Sarayı ve Bolivya Ulusal Kongresi’nin bulunduğu Murillo Meydanı’na girmek isteyen göstericilere engel olmak için yolu kapattı. Polisin yürüyüş güzergahını kapatmasına öfkelenen göstericiler polise saldırdı. Bolivya medyasına yansıyan haberlere göre, çıkan olaylarda aralarında en az 2 polis memurunun da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralanan polis memurlarından birinin burnunun kırıldığı, diğerinin ise ev yapımı patlayıcının göğsüne isabet etmesi nedeniyle yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olaylarda yaralanan protestocu sayısına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
Bolivya’da geçtiğimiz cuma gününden bu yana devam eden doktor grevi, acil servisler de dahil ülkedeki tıbbi hizmetlerin yüzde 40’ını etkiledi. Ülkede toplam korona virüs vaka sayısı 244 bin 380’e, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 11 bin 508’e ulaştı.

Bolivya’da doktor grevine destek gösterilerinde çok sayıda kişi yaralandı

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