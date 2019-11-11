Bolivya’da Morales’in istifasına rağmen sular durulmuyor

Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman ve Polis Genel Şefi Vladimir Yuri Calderon’un darbe tehdidine dayanamayan Evo Morales ve yardımcısı Alvaro Garcia, Senato Başkanı Adriana Salvatierra ve Senato Birinci Başkan Yardımcısı Senatör Ruben Medinaceli’nin de istifaları üzerine İkinci Başkan Yardımcısı Jeanine Anez geçiş dönemi devlet başkanı oldu. Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman ve Polis Genel Şefi Vladimir Yuri Calderon’un düzenlediği basın toplantısında yaptıkları darbe tehdidine dayanamayan Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasından sonra Bolivya’da sular durulmuyor. Bolivya Başsavcısı Juan Lanchipa, Amerikan Devletleri Örgütü’nün (OAS) seçim sürecinde usulsüzlük tespit etmesinin ardından ulusal ve bölgesel seçim mahkemelerinin tüm üyelerinin tutuklanmasını emretti. OAS’ın yeniden seçim yapılmasını tavsiye eden açıklamasından kısa bir süre sonra Başsavcı Lanchipa, "OAS tarafından gerçekleştirilen seçim denetiminde ortaya çıkan usulsüzlükler ışığında, Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) üyelerinin kovuşturmalarının derhal başlatılması emrini verdim” ifadelerini kullandı. Polis, savcının emirlerine uygun olarak en az üç bölgede seçim mahkemesi başkanlarını ve üyelerini tutukladıklarını, diğer tutuklamalar için yazılı emirlerin çıkarılmasını beklediklerini açıkladı. Evo Morales’in istifasının hemen ardından TSE Başkanı Maria Eugenia Choque ise sosyal medya hesabından istifasını açıklamıştı. Choque de Yüksek Seçim Mahkemesi üyeleri hakkında çıkarılan tutuklama kararının ardından tutuklandı.

İkinci Başkan Yardımcısı Anez, geçiş dönemi Devlet Başkanı oldu

Senato İkinci Başkan Yardımcısı Jeanine Anez, Evo Morales’in istifasının ardından yardımcısı Alvaro Garcia, Senato Başkanı Adriana Salvatierra ve Senato Birinci Başkan Yardımcısı Senatör Ruben Medinaceli’nin de istifaları üzerine geçiş dönemi devlet başkanı oldu. Anez, özel televizyon ağı Unitel’e verdiği demeçte, "11 Kasım Pazartesi günü La Paz’da yeni seçim çağrısı yapmak üzere sıralamayı takiben sorumluluk alarak üzerime düşen görevi resmen yerine getireceğim” açıklamasında bulundu.

Maduro, Morales’e yapılan darbeyi kınadı

Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan istifa eden Evo Morales’e destek geldi. Maduro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kardeşim Devlet Başkanı Evo Morales’e karşı yapılan darbeyi kınıyorum. Dünyanın sosyal ve politik hareketlerini, Bolivyalı yerli halkın uğradığı ırkçılığın mağdurlarının hayatlarının korunmasını talep etmek için seferberlik ilan ediyorum” ifadelerini kullandı. Meksika’nın muhalif PRD ve PAN partilerinin liderleri Angel Avila ile Marko Cortes, Evo Morales’e siyasi sığınma hakkı verilmesi için hükümete çağrıda bulundu.

Bolivya halkı sabaha kadar kutlama yaptı

Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasını açıklamasından sonra halk sokaklara döküldü. Sabahın ilk saatlerine kadar başta başkent La Paz olmak üzere ülkenin neredeyse tüm merkezlerinde kutlamalar düzenlendi. 20 Ekim’de yapılan seçimde en fazla ikinci oyu alan muhalif Carlos Mesa ise Morales’in istifasını, “zulmün sonu” sözleriyle kutladı.

