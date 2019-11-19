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Bolivya’da ölenlerin sayısı 25'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 22:40 | Son Güncelleme

Bolivya’da ölenlerin sayısı 25'e çıktı

ANKARA (AA) - Bolivya'da 20 Ekim'deki seçimlerden bu yana süren şiddet dalgasında ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Venezuela ve diğer Latin Amerika ülkelerinde yayın yapan Telesur televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği ülkedeki şiddet olaylarında ölü sayısı arttı.

Başkent La Paz yakınlarındaki El Alto kentinde göstericiler, Hükümet Sarayı'nın da bulunduğu Murillo Meydanı'nda "ırkçı ve darbeci" olmakla suçladıkları Anez’i istifaya çağırdı.

Polisin göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulunduğu şiddet olaylarında bugüne kadar ölenlerin sayısı, 25'e çıktı.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

Bolivya'daki şiddet olaylarında ölü sayısı 25'e yükselirken, 8'i gazeteci, 56'sı polis, 715 kişi yaralandı. Olaylarda, bin 112 kişi gözaltına alındı, 50 kişi de tutuklandı.

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