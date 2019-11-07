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Bolivya'da seçimin ardından çıkan şiddet olayları: 1 ölü, 89 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 12:11 | Son Güncelleme

Ülkede 20 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerde hile yapıldığını iddia eden muhaliflerin başlattığı protesto ve şiddet eylemleriyle, iddiaların incelenmesi için Amerikan Devletleri Örgütünce gerçekleştirilen denetimler ve Morales taraftarlarının destek gösterileri sürüyor - Seçimin galibi Devlet Başkanı Evo Morales destekçileri ile sağcı muhalifler arasında Cochabamba kentinde çıkan olaylarda muhalifler, Vinto bölgesinin kadın Belediye Başkanı Patricia Arce'yi rehin alarak işkence ettikten sonra polise bıraktı - Sağcı muhalif lider Luis Fernando Camacho'nun ikinci denemesinde ulaştığı başkent La Paz ve bitişiğindeki El Alto kentinde de taraflar arasında çatışmalar çıktı - Savunma Bakanı Javier Zavaleta, gerginliğin devam etmesi durumunda ölü sayısının artacağı uyarısında bulunarak, Camacho'ya "çatışma gruplarını" geri çekmesi çağrısı yaptı

BOGOTA (AA) - Bolivya'da seçimin galibi Devlet Başkanı Evo Morales'in destekçileri ve Morales'in istifasını isteyen muhalifler arasındaki çatışmalarda 1 kişi öldü, 89 kişi yaralandı. Bir belediye binasını yakan ve yağmalayan muhalifler, kadın belediye başkanını rehin alarak işkence yaptıktan sonra polise teslim etti.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, 20 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerde hile yapıldığını iddia eden muhaliflerin başlattığı protesto ve şiddet eylemleriyle, iddiaların incelenmesi için Amerikan Devletleri Örgütünce (OAS) gerçekleştirilen denetimler ve Morales taraftarlarının destek gösterileri sürüyor.

Ülke basınındaki haberlere göre, sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho'nun birkaç gün önce gösterileri radikalleştirme çağrısının ardından artan gösteriler, başkent La Paz'ın yanı sıra Cochabamba ve Santa Cruz gibi kentlerde şiddet olaylarına dönüştü.

Hükümet destekçileri ve sağcı muhaliflerin 4 farklı gösteri ve yürüyüşüne ev sahipliği yapan Cochabamba'da tarafların taşlı sopalı çatışmalarında 1 kişi hayatını kaybetti, 89 kişi yaralandı.

Kentte, Morales destekçisi yerli kadınlar, "muhaliflerin ırkçılığına karşı" yürüyüş yaparken, hiçbir partiyi desteklemeyen işçi ve nakliyeciler şiddet eylemlerinin durması çağrısıyla iki bölgede miting düzenledi.

- Muhaliflerden, kadın belediye başkanına işkence

Kente bağlı Vinto bölgesinde belediye binasına saldıran muhalifler, iktidar partisi Sosyalizm Hareketine (MAS) mensup kadın Belediye Başkanı Patricia Arce'yi belediye binasından zorla çıkardı.

Binayı yağmaladıktan sonra ateşe veren göstericiler, rehin aldıkları ve işkence ettikleri Belediye Başkanı Arce'yi bir süre sonra güvenlik güçlerine bıraktı.

Muhaliflerin hakaret ve fiziki şiddetine maruz kalan kadın siyasetçinin, saçlarının zorla kesildiği, yüzüne ve vücuduna boya ve pislik atıldığı görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

- Camacho, La Paz'a ulaştı, çatışmalar başladı

Devlet Başkanı Morales'e istifa etmesi için cumartesi günü 48 saat süre veren ve isteği gerçekleşmeyince tüm ülkedeki eylemleri radikalleştirme kararı alan sağcı muhalif lider Camacho ise önceki gün Morales destekçilerinin engellemesi nedeniyle ulaşamadığı başkent La Paz'a polis ve diğer muhaliflerin korumasında giriş yaptı.

La Paz'daki muhaliflerle buluşmayı ve sembolik bir istifa mektubunu Morales'e vermeyi hedefleyen Camacho'nun gelişi, hem başkent hem de bitişiğindeki El Alto kentinde gerginliğine neden oldu.

Morales destekçileri ve Camacho taraftarları arasında iki kentte çıkan arbedelerde kaç kişinin yaralandığı ise bilinmiyor.

- Savunma Bakanı'ndan, Camacho'ya "gruplarını geri çek" çağrısı

Bolivya Savunma Bakanı Javier Zavaleta, şu ana kadar 3 kişinin hayatına mal olan gerginliğin devam etmesi durumunda ölü sayısının artacağını ifade etti.

Camacho'ya sokaklardaki "çatışma gruplarını" geri çekmesi çağrısında bulunan Zavaleta, "Camacho, sükunet çağrısı yapmazsa artık ölüleri birlerle değil onlarla saymaya başlarız." dedi.

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen seçimi, Devlet Başkanı Morales yüzde 47,8 oyla ilk turda kazanmış, rakibi eski Devlet Başkanı Carlos Mesa ise yüzde 36,51'de kalmıştı.

Ülkedeki yasalara göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Bu oranlara ulaşılamaması durumunda seçimler, en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor.

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Bolivya Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Bolivya'daki şiddet olayları Sağcı muhalif lider Luis Fernando Camacho

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