Bolivya'daki seçimler

Morales'in, seçimlerde hile yapıldığının ispat edilmesi durumunda ikinci tura gidileceğini belirttiğini aktaran Canelas, ayrıca seçimleri kaybeden muhalif aday Carlos Mesa'nın da denetime katılmasını istediklerini ve Mesa'dan bu hususta bir yanıt beklediklerini açıkladı.

Güney Amerika'da And Dağları'nın zirvesindeki ülke Bolivya'da, 20 Ekim Pazar günü yapılan Devlet Başkanı Morales'in kazandığı, muhaliflerin ise hile yapıldığını iddia ettiği seçimler nedeniyle başlayan protesto ve Morales'e destek gösterileri devam ediyor. Ülkede, Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS) Morales'in isteği doğrultusunda gerçekleştireceği sonuç denetimine ilişkin hazırlıklar da sürüyor.

- Gösteriler

Bu arada seçimlerin ardından başlayan ve muhalefetin genel grev ilanı ile yoğunluğu artan protestolar ile Morales'e destek gösterileri de sürüyor.

Dün taraflar arasında yaşanan arbede ve çatışmalar nedeniyle en az 39 kişinin yaralandığı olayların ardından Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija, Potosi ve Chuquisaca kentlerinde muhalifler yolları yeniden barikatlarla kapatmaya çalıştı. Kurulan birçok barikat güvenlik güçlerinin müdahalesi ile kaldırılırken muhalifler ve polisler arasında gerginlikler de yaşandı.

Ülke basınında ayrıca muhaliflerin başkent La Paz'da Devlet Başkanı Morales'in konutu ve birçok bakanlığın bulunduğu hükümet sarayı Casa Grande del Pueblo'ya yürümek istediği iddia edildi.

Bolivya'da iki hafta önce düzenlenen seçimleri Devlet Başkanı Morales yüzde 47,8 ile ilk turda kazanmış, rakibi eski Devlet Başkanı Mesa ise yüzde 36,51'de kalmıştı.

Ülkedeki yasalara göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Bu sonuçların çıkmaması durumunda seçimler en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor.

