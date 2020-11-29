HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bolsonaro'dan Trump'a destek: Seçimlerde usulsüzlük yapıldı

Bolsonaro'dan Trump'a destek: Seçimlerde usulsüzlük yapıldı

29.11.2020 22:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bolsonaro'dan Trump'a destek: Seçimlerde usulsüzlük yapıldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD'de 3 Kasım'da yapılan ve resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi aday Joe Biden'ın kazandığı başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldığını savundu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ikinci tur yerel seçimlerin düzenlendiği Brezilya'da oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump'a olan yakınlığıyla bilinen Bolsonaro, ABD'deki başkanlık seçimleri için, "Orada birçok usulsüzlük yapıldığını söyleyen kaynaklarım var. Kimse bunu konuşmuyor. Bu usulsüzlükler, adaylardan herhangi birinin zaferini belirlemek için yeterli mi? Bilmiyorum." dedi.

Bolsonaro, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Biden'ın zaferini tanıyıp tanımayacağına ilişkin kendisine sorulan soruya, "Biraz daha bekleyeceğim." şeklinde cevap verdi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Damat, kayınpederini baklavayla zehirlediDamat, kayınpederini baklavayla zehirledi
Sarkisyan'dan hükümete istifa çağrısıSarkisyan'dan hükümete istifa çağrısı
İşte astsubay başvuru şartları!İşte astsubay başvuru şartları!

En Çok Okunan Haberler

10 kişi Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı!

10 kişi Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı!

'Eş değiştirme' ilanı veren çift gözaltına alındı

'Eş değiştirme' ilanı veren çift gözaltına alındı

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama geldi!

Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama geldi!

Bakan Koca paylaştı: İşte 29 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 29 Kasım koronavirüs tablosu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

İranlı nükleer bilimciye suikast!

İranlı nükleer bilimciye suikast!

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Diğer Haberler

Ermenistan Cumhurbaşkanı, hükümetin istifa etmesini istedi

Sarkisyan'dan hükümete istifa çağrısı

Arjantin’de 5.8 büyüklüğünde deprem

Arjantin’de 5.8 büyüklüğünde deprem

İsrailli yetkiliden Fahrizade suikastıyla ilgili kritik açıklama: Dünya İsrail'e teşekkür etmeli

İsrailli yetkiliden kritik açıklama! Suikastı kabul etti

Dünyayı şaşırtan gelişme! Koronavirüs antikorlarına sahip bebek doğdu

Koronavirüs antikorlarına sahip bebek doğdu

Tayland’da monarşi karşıtları yeniden sokaklarda

Monarşi karşıtları yeniden sokaklarda

ABD'nin Utah eyaletindeki gizemli monolit geldiği gibi kayboldu

Gizemli monolit geldiği gibi ortadan kayboldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.