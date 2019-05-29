Bolton: “Saldırıların arkasında İran var”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara sularında Suudi Arabistan’a ait petrol tankerlerine yapılan saldırının arkasında İran’ın olduğunu iddia etti.

12 Mayıs’ta Suudi Arabistan’a ait petrol tankerleri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara sularında sabatoja uğramış, 14 Mayıs’ta Suudi Arabistan’daki iki petrol istasyonuna dronelu saldırı düzenlenmişti. BAE, saldırıyı İran’ın gerçekleştirdiğini iddia ederken Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da açıklama yaparak petrol tankerlerine yapılan sabotajın arkasında İran’ın olduğunu iddia etti. Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de açıklamalarda bulunan Bolton, “İran tarafından saldırıya uğradığı neredeyse kesin” ifadelerini kullandı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, 12 Mayıs’ta ülkenin doğu sahilinde yer alan El Fuceyra Limanı yakınlarındaki dört ticari geminin sabotaja uğradığını açıklamış, can ve mal kaybı olmadığı belirtilmiş ve soruşturma başlatılmıştı. İran ise endişe verici olduğunu belirterek olayın aydınlatılmasını istemişti.

