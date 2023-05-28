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BOLU 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Bolu 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, dağılımı

27.05.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu seçim sonuçları 2023 cumhurbaşkanı oy oranları için araştırmalar başladı. Tüm Türkiye 28 Mayıs günü 5 yıl boyunca görev yapacak olan cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidiyor. Ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. 60 milyondan fazla seçmenin oy kullanacağı Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları anbean Mynet.com’dan canlı takip edilecek. İşte 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları canlı takip ekranı

BOLU 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Bolu 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, dağılımı

Bolu seçim sonuçları oy oranları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için tüm Türkiye sandık başına gitti. Seçmenler, 28 Mayıs günü Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resim ve isimlerinin bulunduğu oy pusulasına oylarını kullanıyor. Peki, Bolu Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları saat kaçta açıklanacak? Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.

Bolu'nun ilçeleri olan Merkez seçim sonuçları, Dörtdivan seçim sonuçları, Gerede seçim sonuçları, Göynük seçim sonuçları, Kıbrıscık seçim sonuçları, Mengen seçim sonuçları, Mudurnu seçim sonuçları, Seben seçim sonuçları, Yeniçağa seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

BOLU SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

oy kullanma 2

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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