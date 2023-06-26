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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan, Tunç Soyer'in 'Kılıçdaroğlu' sözlerine tepki: İzmir'i çantada keklik görmeyin

26.06.2023 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşan 2024 Yerel Seçimleri öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, katıldığı bir televizyon yayınında, "2019 seçimlerinin kazanılmasının mimarı Kemal Bey'dir. Bu seçime de onun kurgusu ve stratejisi ile gidilmesi gerektiğini düşünüyorum." sözlerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki geldi. Özcan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İzmir'i çantada keklik görmeyin... Tabanın sesini duyun." ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan, Tunç Soyer'in 'Kılıçdaroğlu' sözlerine tepki: İzmir'i çantada keklik görmeyin

Açıklamalarıyla gündem olan ve geçtiğimiz günlerde CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

"TABANIN SESİNİ DUYUN"

Paylaşımında, "Sayın Tunç Soyer, Genel Başkanın yerel seçime kadar kalmasını neden doğru buluyorsunuz? Mantıklı bir cevabı var mı? Koltuk bu kadar mı cazip geldi?" sorusuna soran Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Tabi şu anlam çıkıyor, güvenli liman yerel seçim, sen de diyorsun ki 'ben de gemimi güvenli limana çekeyim.' İzmir'i çantada keklik görmeyin... Tabanın sesini duyun... Taban değişim derken 'tepeden tırnağa' diyor. Genel Başkan kalsın demiyor. Tersine değişim Genel Başkan'dan başlasın diyor!"

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TUNÇ SOYER NE DEMİŞTİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz gün, Halk TV'de katıldığı canlı yayında "Gelinen noktada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerekir mi?" sorusuna cevap vermişti.

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Soyer yanıtında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Genel başkanımız bunu kendisi açıkladı. 'Kaptan olarak gemiyi limana götürmek benim sorumluluğum' dedi. Limandan benim anladığım yerel seçim. Yani yerel seçime kadar görevinin başında kalacak ve ben de bunu doğru buluyorum. 2019 seçimlerinin kazanılmasının mimarı Kemal Bey'dir. Bu seçime de onun kurgusu ve stratejisi ile gidilmesi gerektiğini düşünüyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Tunç Soyer Bolu Kemal Kılıçdaroğlu

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