Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan canlı yayında dikkat çeken sözler! "Meral Hanım, maalesef Mansur Bey'in oyununa geldi"

CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen ve verilen karara tepki göstererek CHP Genel Merkezi'ne yüreyeceğini açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TV100 ekranlarında katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

"MERAL HANIM OYUNA GELDİ"

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, İYİ Parti lideri Akşener'e siyasi kazık attığını ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"Meral Hanım, maalesef Mansur Bey'in oyununa geldi. Olay bu. Mansur Yavaş önce Meral Akşener'in adaylık teklifini kabul etti, Meral Hanım da 'masadan kalkıyorum, kendim yürüyeceğim' dedi. Sonra en geç saatte, Kılıçdaroğlu için 'yanındayız' tweetini atan Mansur Yavaş'tı. Açık olarak bunları konuşmak lazım."

DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

Öte yandan gün içinde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tüzüğün ilgili maddeleri gereği kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurmuştu. Özcan ise karara tepki göstererek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değişim ve adalet için 3 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.