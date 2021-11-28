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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Kayyum atayacaklarmış, alnını karışlarım

28.11.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suriyeli sığınmacılara ilişkin açıklamalarının tartışıldığı televizyon programında, "Ben bedel ödemekten korkmuyorum. Kayyum atayacaklarmış, kim atayacakmış kardeşim, alnını karışlarım. Kayyum atanması için terör örgütüyle ilişkili olmanız lazım" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Kayyum atayacaklarmış, alnını karışlarım

Kentte yabancı uyruklu kişiler için resmi nikah tarifesini 100 bin liraya yükseltme önerisi ve 'zinanın' yeniden TCK'ye girmesi talebiyle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Habertürk TV'de gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

"BEN SÖZÜMÜN GEREĞİNİ YERİNE GETİRDİM"

Özcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ben çıktım açıklama yaptım, halkın sözcüsü oldum. Seçimden önce söz veren biriyim ben. Ne dedim? Sığınmacılara yardımı keseceğim dedim. Ben sözümün gereğini yerine getirdim.

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Mülteci ayrı, göçmen ayrı, sığınmacı ayrı. Ben bu ayrımı yaptım.
Bir şeyi özetleyelim. Ben ırkçı veya faşist değilim. Ama ben Türk milletinin geleceğini korumaya çalışan, çocuklarımızın geleceğini korumaya çalışan sorumluluk sahibi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım.

"BOLU'DAKİ YABANCILARIN YÜZDE 70'İ IRAKLI"

Ayrımcılık iddialarını kabul ediyorum, ayrımcılık suçu işlediğimi kabul etmiyorum. Hayatım boyunca ayrımcıydım ben. Ne açıdan ayrımcıyım? Mesela, kadın-erkek konusunda ayrımcıyım. Fakir-zengin konusunda, ben fakirden yana ayrımcıyım. Bolu'daki yabancıların yüzde 70'i Iraklı. Irak'ta savaş mı var, ne işleri var?

"MİSAFİRLİK ARTIK ÇOK UZADI"

Misafirlik artık çok uzadı. Dönüş için hazırlık yapılmalı. Açıklamalarımın halkta karşılığı yüzde 85. Resmi rakamlara göre Bolu'da sığınmacı sayısı 16 bin.

"BEN BEDEL ÖDEMEKTEN KORKMUYORUM"

Ben bedel ödemekten korkmuyorum. Kayyum atayacaklarmış, kim atayacakmış kardeşim, alnını karışlarım. Kayyum atanması için terör örgütüyle ilişkili olmanız lazım.

Benim ailem hacı, benim annem de Nihal [Bengisu Karaca] hanım gibi kapalı. Benim babam da hacı. Ben Bolu'da cami yaptıran tek belediye başkanıyım."

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