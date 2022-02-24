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Bolu'da 2 kişiyi bıçaklayan kişiden kan donduran paylaşım: Sahne ortada, yarışmacı arkadaşlara başarılar

24.02.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da eski nişanlısının kardeşlerine saldıran Sefa C., 2 kardeşi bıçakladı. Kardeşlerden Bestami Ay hayatını kaybederken, Muhammed Ay olay yerinden yaralı şekilde kaçtı. Katil ise cinayetten sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sefa C., söz konusu paylaşımda, “Bu gece tarafıma yapılan hainliğin karşısında 2 kişinin kanı aktı. Sahne ortada, yarışmacı arkadaşlara başarılar” dedi.

Bolu'da 2 kişiyi bıçaklayan kişiden kan donduran paylaşım: Sahne ortada, yarışmacı arkadaşlara başarılar

Olay, saat 04.00 sıralarında Bolu Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eski nişanlısı M.M.’nin evine giden Sefa C., evde Beyazıt Bestami Ay ve kardeşi Muhammed Ay ile karşılaştı. Ay kardeşler ile Sefa C. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sefa C., yanında bulunan bıçakla 2 kardeşi çeşitli yerlerinden yaraladı. Kardeşlerden Beyazıt Bestami Ay kanlar içinde yerde kalırken, Muhammed Ay olay yerinden yaralı şekilde kaçtı.

KARDEŞLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırılan Beyazıt Bestami Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay yerinden kaçan S.C.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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''SAHNE ORTADA YARIŞMACI ARKADAŞLARA BAŞARILAR''

Firari cinayet zanlısı Sefa C., olayın ardından sosyal medya hesabından silahlı bir fotoğrafıyla paylaşım yaptı. Sefa C. yaptığı paylaşımda, “Bu gece tarafıma yapılan hainliğin karşısında 2 kişinin kanı aktı. Ben bu yaşıma kadar yapılan her kahpeliğin hakkını verdim. Ve ölene kadar da vermeye devam edeceğim. Sahne ortada, yarışmacı arkadaşlara başarılar” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bolu
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