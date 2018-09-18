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Bolu'da Adliye'ye girerken “1 saat sonra çıkacağız” diyen hırsızın dediği oldu! 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 18:15 | Son Güncelleme

Bolu’da, iş makinesinin 2 adet kepçesini çaldıkları şüphesiyle adliyeye sevk edildikleri sırada, “1 saat sonra çıkacağız” diyerek kameralara gülümseyen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Bolu Sanayi Sitesi’ne otomobille gelen yaşları 18 ile 22 arasında değişen 4 genç, bir iş yerine ait iş makinesinin 11 bin lira değerindeki 2 adet kepçesini otomobile yükleyerek çaldılar.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine hırsızları yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettiği S.Y., Ş.T., T.K.T., S.E.’yi ve çaldıkları kepçeyi sattıkları V.B.’yi gözaltına aldı.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şahıslardan V.B., çalıntı mal satın almak suçundan cezai işlem uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. Kepçeleri çalan 4 şüpheli ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Adliye girişinde rahat tavırlar sergileyen ve kameralara dönerek, “Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız” diyen 4 hırsızlık şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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