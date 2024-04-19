HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bolu'da damat vahşeti: Eşini ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

Bolu'da damat vahşeti: Eşini ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

19.04.2024 07:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Aile içi kavgada çılgına dönen damat eşini ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü. Çifte cinayet zanlısı damat olayın ardından gözaltına alındı.

Bolu'da damat vahşeti: Eşini ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

Bolu’da eşinin ailesinin evine giden Serkan Zengin (36), burada çıkan tartışmada eşi Meltem Zengin (35) ve kayınpederi Turgut Doğanyiğit’i (63) bıçaklayarak öldürdü. Çifte cinayet zanlısı damat, olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Songül Sokak üzerinde meydana geldi. Serkan Zengin, iddiaya göre aile içi geçimsizlik yaşadığı eşi Meltem Zengin ile görüşmek üzere kayınpederi Turgut Doğanyiğit’in evine gitti. Taraflar arasındaki konuşma, tartışmaya dönüştü. Bu sırada mutfağa giden Serkan Zengin, eline geçirdiği bıçakla, eşi ve kayınpederine saldırdı. Zengin’in bıçak darbeleriyle baba-kız kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaşanan gürültü ve evden yükselen yardım çağrıları üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

2

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Turgut Doğanyiğit’in hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olduğu anlaşılan Meltem Zengin ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine götürüldü. Talihsiz kadın, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Turgut Doğanyiğit’in cenazesi de olay yerinde yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

3

Eşi ve kayınpederinin cinayet şüphelisi Serkan Zengin, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokat'taki korkutucu depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı!Tokat'taki korkutucu depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı!
Akciğer hasarına yol açıyor! Ölümle sonuçlanabiliyorAkciğer hasarına yol açıyor! Ölümle sonuçlanabiliyor
Duşa telefonla girdi, hayatı karardı! Uygunsuz fotoğrafı ona çok pahalıya patladıDuşa telefonla girdi, hayatı karardı! Uygunsuz fotoğrafı ona çok pahalıya patladı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Bolu damat
En Çok Okunan Haberler
İsmail Kartal kameraların karşısına geçti ve açıkladı: Turu geçemememizin sebebi...

İsmail Kartal kameraların karşısına geçti ve açıkladı: Turu geçemememizin sebebi...

Son dakika! İsrail'den İran'a misilleme saldırısı! Sirenler çalıyor, patlamalar yaşanıyor, uçuşlar askıya alındı

Son dakika! İsrail'den İran'a misilleme saldırısı! Sirenler çalıyor, patlamalar yaşanıyor, uçuşlar askıya alındı

Elenmenin faturası İsmail Kartal'a kesildi! Taraftar çılgına dönmüş durumda...

Elenmenin faturası İsmail Kartal'a kesildi! Taraftar çılgına dönmüş durumda...

Tanju Özcan'ın eşi belediyeye karşı protesto eylemine katılıp meclisi bastı! "Bu akşam geç geleceğim eve"

Tanju Özcan'ın eşi belediyeye karşı protesto eylemine katılıp meclisi bastı! "Bu akşam geç geleceğim eve"

Soruşturmada yeni gelişme! Mahkemeden Dilan ve Engin Polat için sürpriz karar

Soruşturmada yeni gelişme! Mahkemeden Dilan ve Engin Polat için sürpriz karar

Tokat'taki 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası o paylaşım gündem oldu! 16 saat önce depremi bildiler

Tokat'taki 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası o paylaşım gündem oldu! 16 saat önce depremi bildiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.