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  4. Bolu'da dehşet! Otomobil, traktör bayisine girdi, araçtan fırlayan kadının ayağı kapıya sıkıştı

Bolu'da dehşet! Otomobil, traktör bayisine girdi, araçtan fırlayan kadının ayağı kapıya sıkıştı

10.12.2023 00:16 | Son Güncelleme:
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Bolu’da D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil, traktör bayisine girdi. Araçtan fırlayan kadının ayağı demir kapıya sıkıştı. Facianın eşiğinden dönülen kazada 2 kişi yaralandı.

Bolu'da dehşet! Otomobil, traktör bayisine girdi, araçtan fırlayan kadının ayağı kapıya sıkıştı

Kaza, D-100 karayolunda Çıkınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Sezgin K. yönetimindeki otomobil, Çıkınlar Mahallesi mevkiinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan traktör bayisinin demir kapısını kırarak içerisinde girdi ve park halindeki araca çarptı.

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Kazada sürücü Sezgin K. yaralanırken, Kaza esnasında araçtan dışarıya fırlayan Yasemin Ç.’nin ayağı demir kapıya sıkışarak yaralandı. Kaza, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yaralı sürücü demir kapıya sıkışan kadın kurtarılırken, ‘Abla’ diyerek feryat etti. İtfaiye ekipleri tarafından ayağı demir kapıya sıkışan Yasemin Ç. bulunduğu yerden kurtarıldı. Ambulanslarda ilk tedavileri yapılan yaralılar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Otomobil traktör
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