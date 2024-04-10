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  4. Bolu’da feci bir kaza meydana geldi! Araç kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 1 yaralı

Bolu’da feci bir kaza meydana geldi! Araç kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 1 yaralı

10.04.2024 20:35
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Bayramda pek çok kişi yollara döküldü, trafik kazaları da beraberinde geldi. Bolu’da D-100 karayolunda yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bolu’da feci bir kaza meydana geldi! Araç kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, D-100 karayolu Ankara istikametinde Gölyüzü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı plakalı yolcu otobüsü Gölyüzü Kavşağı’nda yeşil ışığın yanmasıyla trafik ışıklarından Ankara istikametine doğru hareket etti. Bu esnada Ankara istikametinde seyreden otomobil, yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

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ÇARPMANIN ETKİSİYLE ARAÇ KAĞIT GİBİ EZİLDİ!

Çarpmanın etkisiyle araç kağıt gibi ezildi. Otomobilde bulunan Serdar Genişyürek (19), Mehmet Ali Yoz (24) ve Ahmet Ş. (19) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen yaralıların yakınları, sinir krizleri geçirdi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre alternatif yollardan sağlandı.

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2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ağır yaralı olarak sevk edilen Serdar Genişyürek ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne ağır yaralı olarak sevk edilen Mehmet Ali Yoz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Ş.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA-DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Bolu kaza
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