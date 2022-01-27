Bolu'da ineği üçüz doğuran kadın da, yetkililer de şaşkına döndü: İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum

Bolu'nun Mengen ilçesi Gökçesu Beldesi'ne bağlı Şahbazlar Köyü'nde, hayvancılık yapan Neslihan Ergaş'a ait 'Ak Fatma' isimli inek üçüz doğurdu. İlk defa böyle bir olaya denk geldiğini söyleyen Ergaş, "İnek önceden ikişer doğuruyordu, üçüz olunca biz de şaşırdık" dedi. Ergaş, ikisi dişi, biri erkek olan buzağıla rına 'Halime', 'Fadime' ve 'Ceyhan' ismini verdi.

''10 YILLIK GÖREVİM BOYUNCA İLK DEFA BÖYLE OLAYLA KARŞILAŞIYORUM''

İneklerin küpeleme işlemine gelen Mengen Tarım ve Orman İlçe Müdürü Semih Tatlı, görev süresi boyunca ilk defa böyle bir olaya denk geldiğini belirtti. Tatlı, yaptığı açıklamada "Ak Fatma'nın bugün üçüz doğum yaptığı haberini aldık. İlçe Tarım ve Hayvancılık olarak sığır cinsi hayvanlarımızın kimliklendirilmesi yönetmeliğine uygun olarak, küpelerini takarak kayıt altına alma işlemlerini yaptık. Üçüz buzağılama genelde ilçemizde pek rastlanılmayan bir durum. 10 yıllık görev sürem boyunca ben de ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum. O yüzden de Neslihan ablamızın sevincini paylaşıyoruz. Buzağıların sağlıklı olduğunu gördük. Çoklu doğumlarda buzağılara bakım ve besleme biraz problemli olabiliyor. 'Ak Fatma' yavrularını güzel bir şekilde besledi. İki tanesi dişi, bir tanesi erkek olarak haneye buzağılar kazandırılmış oldu" dedi.

(DHA)

