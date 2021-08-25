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  4. Bolu'da korkunç kaza! Otomobil, TIR'ın altına girdi: 2 ölü

Bolu'da korkunç kaza! Otomobil, TIR'ın altına girdi: 2 ölü

25.08.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da, TEM Otoyolu’nda TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Bolu'da korkunç kaza! Otomobil, TIR'ın altına girdi: 2 ölü

Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yakup İyiçiftçi yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Mehmet Gündüz yönetimindeki TIR'a çarptı. Dorsenin altına giren otomobil hurdaya döndü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücüsü Yakup İyiçiftçi ve yanındaki Ramazan Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan cenazeler, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bolu
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