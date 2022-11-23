HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu'da okullar tatil mi? Düzce depremi sonrası Bolu'da okullar tatil mi edildi? Valilikten son dakika açıklaması!

Bolu'da okullar tatil mi? Düzce depremi sonrası Bolu'da okullar tatil mi edildi? Valilikten son dakika açıklaması!

23.11.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. 23 Kasım'da Düzce'de deprem meydana geldi. Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu. Sarsıntılar Bolu'da da hissedildi. Peki, Bolu'da okullar tatil mi? Bolu Valiliği'nden açıklama geldi. İşte Bolu Valiliği'nden yapılan okul tatili açıklaması...

Bolu'da okullar tatil mi? Düzce depremi sonrası Bolu'da okullar tatil mi edildi? Valilikten son dakika açıklaması!

Bolu'da okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Bolu Valiliği'nden son dakika açıklamasında bulunuldu. Deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. İşte Bolu Valiliği'nden yapılan okul tatili açıklaması...

BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu'da okullar 1 gün tatil edildi.

Bollu Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Düzce Gölyaka merkezli ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim-öğretime ara verilmiştir. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de okullar tatil mi? Kocaeli'de okullar tatil mi?
Sınır ötesine kara harekatı mesajı! 'Hepsinin kökünü kazıyacağız'Sınır ötesine kara harekatı mesajı! 'Hepsinin kökünü kazıyacağız'
Bakanlık iddiası kulisleri hareketlendirdi!Bakanlık iddiası kulisleri hareketlendirdi!
Anahtar Kelimeler:
Bolu Bolu Valiliği okullar tatil mi

En Çok Okunan Haberler

Düzce'de bir deprem daha! 23 Kasım 2022 deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklaması!

Düzce'de bir deprem daha! 23 Kasım 2022 deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklaması!

Düzce'de korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedilen depremle ilgili uzman isimlerden ilk açıklama

Düzce'de korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedilen depremle ilgili uzman isimlerden ilk açıklama

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetti!

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetti!

Sevilen diziden hayranlarına kötü haber! Veda tarihi açıklandı

Sevilen diziden hayranlarına kötü haber! Veda tarihi açıklandı

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

Şişli Mecidiyeköy'de zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Şişli Mecidiyeköy'de zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.