Bolu'da okullar tatil mi? Düzce depremi sonrası Bolu'da okullar tatil mi edildi? Valilikten son dakika açıklaması!

Bolu'da okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Bolu Valiliği'nden son dakika açıklamasında bulunuldu. Deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. İşte Bolu Valiliği'nden yapılan okul tatili açıklaması...
Bolu'da okullar 1 gün tatil edildi.
Bollu Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Düzce Gölyaka merkezli ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim-öğretime ara verilmiştir. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."