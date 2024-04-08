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  4. Bolu'da sunta fabrikasının ham madde silosunda patlama meydana geldi! 3 işçi yaralandı

Bolu'da sunta fabrikasının ham madde silosunda patlama meydana geldi! 3 işçi yaralandı

08.04.2024 18:29
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, sunta fabrikasının ham madde silosunda meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Bolu'da sunta fabrikasının ham madde silosunda patlama meydana geldi! 3 işçi yaralandı

Bolu'da sunta fabrikasında patlama meydana geldi. Fabrikanın içerisinde bulunan ham madde silosunda patlama meydana gelirken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı alanda bulunan işçilerden Ertan Erdoğan (46), Ömer Dirik (50) ve Onur Deniz (39) yaralandı.

BOLUDA-SUNTA-FABRIKASININ HAM-MADDE-SIL_37938

Vücutlarında yanıklar oluşan işçiler, sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Patlamanın neden olduğu yangın ise yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

BOLUDA-SUNTA-FABRIKASININ HAM-MADDE-SIL_37938 (2)

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI!

Öte yandan, ham madde silosunda meydana gelen patlama anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLUDA-SUNTA-FABRIKASININ HAM-MADDE-SIL_37938 (3)

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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patlama Bolu fabrika
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