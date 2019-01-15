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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor! Sürücülere uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 15:12 | Son Güncelleme

Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor! Sürücülere uyarı

Bölgede sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve sis, yerini kar yağışına bıraktı.

Yağış, Anadolu Otoyolunun Kaynaşlı Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadüklerle Bolu Dağı Tüneli kısmında, D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde bulunan Bıçkıyanı, Bakacak, Karanlıkdere, Dipsizgöl, Seymenler, Elmalık, Abant Kavşağı ve Yumlukaya mevkisinde etkili oluyor.

Bölgede Karayolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri ise her iki yolda ring halinde sürücüleri yakın takip, kar lastiği ve aşırı hız konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyu devam edeceğini belirtti.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Dağı kar yağışı

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