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  4. Bolu Dağı Tüneli'nde kaza ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Bolu Dağı Tüneli'nde kaza ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

02.11.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, yarım saat süren tatbikat boyunca ulaşıma kapatıldı.

Anadolu Otoyolu'ndaki Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönünde kaza ve yangın tatbikatı yapıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, tünel içinde hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. Olayın tüneldeki kameralar tarafından tespit edilmesi üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye, AFAD, jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ankara istikameti ulaşıma kapatılırken, araçlardaki yangın tünel ve Bolu Belediyesi itfaiyesince söndürüldü.

Araçlarda sıkışan 2 kişi ise ekiplerce kurtarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kapalı yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yarım saatte yeniden ulaşıma açıldı.

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