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Bolu'daki operasyonda ele geçirildi! Piyasa değeri tam 5 milyon 600 bin TL...

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 11:03 | Son Güncelleme

Bolu'da polis ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda piyasa değeri 5 milyon 600 bin lira olan 560 mililitre kobra zehri ele geçirildi.

Bolu'daki operasyonda ele geçirildi! Piyasa değeri tam 5 milyon 600 bin TL...

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir evde kobra zehri saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin, eve yaptıkları operasyonda tüplerin içerisine konulmuş ve toplam ağırlığı 560 mililitre olan kobra zehri ele geçirildi.

Kobra zehrinin ele geçirildiği evde yaşadığı tespit edilen Y.A., İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. Y.A., ifadesi alınmak üzere Bolu İl Emniyet Müdürlüğü götürüldü.

Piyasa değeri 5 milyon 600 bin lira olduğu tespit edilen kobra zehrinin, kozmetik, ilaç yapımı, kanser tedavisi ve nükleer silah ayrıştırmada kullanıldığı öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kobra zehiri Bolu operasyon

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
içiciyiz abi satıcı değiliz bu panzehir bize 1 ay anca yeter
Bizim insanımız için para eden herşey değerlidir. Ne işe yaradığı fark etmez; para etmesi yeter. Bundan bir zaman önce, köyün birine meteor düştüğünde, vatandaşlar onu satmanın, devlette vergilendirmenin peşine düşmüştü. Ancak, o taşı inceleyerek yorumlayanlar, asıl deyerini ölçüp biçtikten sonra onlarca kat fazlasıyla işleyerek çeşitli ürünlerle bize geri satacaklar.
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