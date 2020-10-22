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Bolu'daki 'Oynak Kazım' görenleri şaşırtıyor! Müzik duyunca oynamadan göbek atmadan duramıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 09:49 | Son Güncelleme

Bolu'da 'Oynak Kazım'ı görenler şaşırıp kalıyor. Gerede ilçesinde kaynak ustası olan Kazım Bulut oyun havası duyduğu zaman oynamadan duramıyor. Oynama isteğinin içten geldiğini belirten Bulut, attığı göbek sayesinde polisten ceza yemekten bile kurtulduğunu anlattı.

Bolu'daki 'Oynak Kazım' görenleri şaşırtıyor! Müzik duyunca oynamadan göbek atmadan duramıyor

Bolu'da Gerede'ye bağlı Geçitler köyünde yaşayan, 2 çocuk babası Kazım Bulut, müzik duyduğunda oynamasıyla dikkat çekiyor.

Bulut, günlük hayatında, evinde, iş yerinde ve nerede olursa olsun müzik sesi duyduğu anda kendinden geçerek, oynamaya başlıyor.

ÇALIŞIRKEN BİR ANDA MÜZİK AÇIYORLAR

Kazım Bulut, bu nedenle ilçede 'Oynak Kazım' lakabıyla biliniyor. Bir firmada kaynak ustası olarak çalışan Bulut'un iş arkadaşları da bu tutkusunu eğlenceye çeviriyor. İş arkadaşları, şaka olsun, diye Bulut çalıştığı sırada müzik açarak oynatıyor, bazen de eşlik ediyor.

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"İÇTEN GELEN BİR ŞEY! BANA 'OYNAK KAZIM' DERLER"

Her şeye oynadığını anlatan Kazım Bulut, "İçten gelen bir şey bu. Oyun havası olduğu zaman bir anda oynamaya başlıyorum. Kapı gıcırtısına bile oynuyorum. Bizim köy düğünlerinde çok oynuyorum. Köylü beni çok sever. Akşama kadar oynarım. İş yerindeki arkadaşlarım da eğleniyor. Yemekhanede oynuyorum, onlar da eğleniyor. Şaka yapıp, müzik açanlar oluyor. Arkadaşlarım ben gibi oynayamıyorlar. Bana herkes 'Oynak Kazım' der" dedi.

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GÖBEK ATTI, POLİSTEN CEZADAN KURTULDU

Bir gün trafik cezası yemek üzereyken, radyoda çalan şarkıyla göbek atmaya başladığını anlatan Bulut, "Bir gün arabamla giderken, benzinim bitti. Polis geldi, evrakımı kontrol etti. Benim aracımda da muayene yoktu. Polis kontrol yaptığı sırada arabanın radyosunda müzik çalmaya başladı. Ben de birden oynamaya başladım. Polisler çok güldü. Ben göbek atınca beni yolladılar" diye konuştu.

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İŞ ARKADAŞLARI DA EĞLENİYOR

Kazım Bulut'un mesai arkadaşı Mehmet Mısır ise "En ufak bir şeye oynar. Müzik açınca direkt oynamaya başlıyor. Arkadaşlar telefondan müzik açıyor. Kazım amca da oynamaya başlıyor. Şaka olsun, diye özellikle şoförler müzik açıyor, şakalaşıyorlar. Devamlı burada oynuyor" dedi.

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'KAPI SESİ BİLE DUYSA OYNAR'

Diğer iş arkadaşı Aydın Yetim de "Biz 'Oynak Kazım' diye tanırız. Kapı sesi bile duysa oynamaya başlar. Hiç yerinde durmaz. Biz çok eğleniyoruz. Biz ve şoför arkadaşlar müzik açar, o da hemen oynar. Biz de bazen eşlik ediyoruz ama onun gibi oynayamıyoruz" diye konuştu.

(DHA)

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