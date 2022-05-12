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Bolu Valisi Erkan Kılıç kimdir? Erkan Kılıç ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

12.05.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Valisi Erkan Kılıç, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün, Resmi Gazete'de bazı Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar yayımlandı. Çıkan haberlerin ardından Bolu Valisi Erkan Kılıç kimdir? Erkan Kılıç ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Bolu Valisi Erkan Kılıç kimdir? Erkan Kılıç ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Bolu Valisi Erkan Kılıç kimdir? Erkan Kılıç ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Ayrıntılar haberimizde...

BOLU VALİSİ ERKAN KILIÇ KİMDİR?


Erkan Kılıç, 1973 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesi Küçükdere Köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu Küçükdere'de, liseyi ise Trabzon Lisesinde tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1995-1996 eğitim-öğretim döneminde Sürmene Yazıoba Köyünde sınıf öğretmenliği yaptı. 1998 yılında yedek subay olarak askerlik hizmetini tamamladı.

ERKAN KILIÇ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1999 yılında kaymakamlık mesleğine girdi. Sırasıyla Rize Derepazarı, Kırklareli Vize ve Kastamonu Ağlı ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı.

2000 yılında İngiltere Nottingham Üniversitesinde İngilizce eğitimi ile birlikte sosyal politika alanında çalışma yaptı. 2001 yılında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Kamu Diplomasi Kursu gördü. 2002 yılında Isparta Gönen Kaymakamlığı, 2002-2004 yılları arasında Van Çatak Kaymakamlığı, 2004-2005 yılları arasında Şırnak Vali Yardımcılığı, 2005-2009 yılları arasında ise Rize Fındıklı Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2009-2011 yılları arasında Mülkiye Müfettişi, 2011-2015 yılları arasında Mülkiye Başmüfettişi, 15 Aralık 2015 - 15 Temmuz 2016 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Uzmanı, 18 Temmuz 2016 - 22 Haziran 2017 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreteri, 23 Haziran 2017 - 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 19 Temmuz 2018 - 02 Kasım 2018 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanı olarak görev yaptı.

Erkan Kılıç, 2 Kasım 2018 tarihinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili oldu. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yönetim bilimi alanında "Merkezi İdarenin Belediyeler Üzerinde Denetimi" konusunda yüksek lisans çalışması yapmış olan Kılıç, İngilizce bilmektedir, evli ve üç çocuk babasıdır.

Erkan Kılıç, 12 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Bolu Valisi olarak atandı

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