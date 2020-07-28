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Bolu Valisi, koronavirüsten ölen kişi sayısını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 15:34 | Son Güncelleme

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte bugüne kadar 8 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bolu Valisi, koronavirüsten ölen kişi sayısını açıkladı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentteki koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Vali Ümit, tedbirlere uyulmasını isteyerek, ''Pozitif vaka tespitleri var. Ama hepsi kontrol altında. Bakanlığımız da bunları günlük olarak açıklamaya devam ediyor. Bize düşen bu virüse karşı kendimizi korumak ve başkalarında korunmasına yardımcı olmak. Benim vatandaşlarımızdan isteğim bugüne kadar yaptıklarımızı sürdürelim. Bu problemi başımızdan atıncaya kadar sürdürelim. Bakınız okullarımız boş kaldı, camilerimiz bir süre boş kaldı, sokaklarımız boş kaldı. Bunu hiçbir insan istemiyor. Sağlık olmazsa olmaz şartımız. Sağlıklı olabilmemiz için hayatımız kontrol altında tutmaya devam edelim. Ama korkacak bir durum yok. Panik yapmaya gerek yok. Fakat rehavete girmeye de hakkımız yok. Rehavetten uzak tedbirlerle devam edelim" dedi.

'KURALLARA UYMAYA DEVAM EDELİM'

Kentte koronavirüsten vefat eden kişi sayısının 8 olduğunu anlatan Ümit, ''Koronavirüsten vefat eden vatandaşlarımız maalesef var. Buradan hepsine rahmet diliyorum. Sayı olarak 8’i buldu maalesef. Gerçi bunların 2 tanesi dışarıda gerçekleşen hadise. Fakat nüfus kayıtları bizde olduğu için bize yazıldı. Ama bizde de elbette kaybettiğimiz vatandaşlarımız var. Zaten bütün çabamız da mümkün olduğunca bu vefatların önüne geçmektir. Gençlerde de problem olabiliyor. Yaşlılarda da olabiliyor. Kronik rahatsızlığı olanlarda da problem yaşanabiliyor. Genç olsun çocuk olsun yaşlı olsun kurallara uymaya gayret edelim'' diye konuştu.

(DHA)

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