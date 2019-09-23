Bolu ve Karabük'te ruhsatsız silah operasyonu

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'nun Mengen ilçesi ile Karabük'ün Eskipazar ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Banaz köyü ile Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Sofular köyünde 2 eve operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında baskın düzenlenen evlerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, 67 adet av tüfeği fişeği ve 5 tabanca fişeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

