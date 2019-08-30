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Bolu'da 30 Ağustos coşkusu; Komandolar caddeleri inletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 12:20 | Son Güncelleme

BOLU'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle coşku içersinde kutlandı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle coşku içersinde kutlandı. Bolu 2'nci Komando Tugayı, şehrin caddelerini marşlarla inletti. Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama töreni, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törene geçildi. Burada Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Sabri Saldıroğlu askeri araç üzerinde halkın bayramını kutladı. VALİ'DEN PROTOKOLE UYARI Vali Ahmet Ümit, askeri araç üzerinden mikrofonla protokolün bayramını kutladığı sırada, protokolden gelen 'Sağ ol' sesinin az çıktığı söyledi. Ümit, "Atatürk tarafından genç devletin temelleri atılıyordu. Ama şehitlerin henüz daha kanı kurumamıştı. Öyle bir zamandan geliyoruz. Onun için hep beraber daha güçlü ve canlı olmalıyız" diyerek protokolün bayramını yeniden kutladı. Protokol üyeleri bu kez daha güçlü şekilde 'Sağ ol' yanıtını verdi. Törene çok sayıda vatandaş çocukları ile katıldı. Düzenlenen halk oyunları gösterisinin ardından geçit töreni yapıldı. KOMANDOLAR CADDELERİ İNLETTİ Geçit töreninde en çok alkışı Bolu 2'nci Komando Tugayı aldı. Komandolar, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi üzerinden marşlarla yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında askerlerin söylediği marşlar caddeyi inletti. Bir çok vatandaş evlerinin ve dükkanlarının camına çıkarak askerlerin geçişini izledi.

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