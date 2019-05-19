Bolu'da alt geçitleri su bastı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, gece başlayıp sabaha kadar etkili olan sağanak nedeniyle alt geçitleri su bastı, bir eve yıldırım düştü.

Bolu kent merkezinde dün akşam saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak sonucu dere yataklarındaki su seviyeleri yükseldi. Karamanlı, Boruzanlar, Küpçüler, Aşağı Soku, Yukarı Soku, Karaçayır, Aktaş, Beşkavaklar, Sümer, Yaşamkent ve Sağlık mahallelerinde giriş katlarında bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kentin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan 100. Yıl alt geçidi ile Gölyüzü alt geçidi sularla kaplandı. Alt geçitler, güvenlik şeridi çekilerek ulaşıma kapatıldı.

YILDIRIM DÜŞTÜ

Gece saatlerinde Tepecik Mahallesi Ahmet Baysal Bulvarı'nda tek katlı müstakil eve yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi ile ev yanmaya başladı. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen itfaiye ekibi kapıyı kırarak içeri girip evdekileri uyandırdırdıktan sonra yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.

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