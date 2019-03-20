Bolu'da dev Köroğlu heykelinin açılışı yapıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Belediyesi tarafından Alpagut Mahallesi'nde yapımı planlanan Uluslararası Köroğlu Parkı'nın ilk etabı olan kaide binası ve Köroğlu heykelinin açılışı, uluslararası çapta yoğun katılımla gerçekleşti.

Yapımına 2017 yılında başlanan ve 70 metre yüksekliği ile dünyanın en uzun heykelleri arasında gösterilen Köroğlu heykeli ve kaide binası, Türk dünyasından birçok misafirin de katılımıyla açıldı. Heykelin bulunduğu alanda gerçekleştirilen açılışa Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Bolu Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu ve Zerrin Biçen, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan büyükelçileri, Köroğlu heykelini yapan heykeltıraş Murat Mansurov, daire müdürleri, Türk dünyasından birçok misafir ve çok sayıda kişi katıldı. Açılış öncesi protokol üyeleri tarafından baharı simgeleyen nevruz ateşi yakılarak örste çekiçle demir dövüldü.

Törende konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Bolu ile Türk dünyasının kucaklaşması için TÜRKSOY ve UNESCO Türkiye Temsilciliği'yle beraber çok yoğun bir çalışma neticesinde, uluslararası heyetin önderliğinde yaptığımız yarışmada kazanan heykelin yapımı ve yerleştirilmesi bitti. İnşallah önümüzdeki süreçte bu büyük parkın da açılışını gerçekleştireceğiz. Bolu'nun en yüksek yerinde çok önemli anıt bir heykel, aynı zamanda bir sanat eseri olarak Bolu'ya katkı yapılmış oldu. Nevruzla beraber açılışı yapmış olmak Türk dünyasında önemli bir gelişme. Nevruz denilince Türk dünyasının baharı, bayramı. Bu bayramla ilgili nasıl Köroğlu ile Bolu'nun bir bağı varsa, nevruz olarak da Seben'deki Nevruz Tepesi, Türk dünyasında tek nevruz tepesi olarak anılıyor. Bunlarla beraber Bolu markalaşacak. Bolu turizm, spor, sağlık, üniversite kenti olacak. Bolu kendini daha da iyi anlatabilmiş olacak" dedi.

Konuşmaların ardından Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve heykeltıraş Murat Mansurov'a Azerbaycan Ressamlar Akademisi tarafından akademinin en büyük ödülü olan 'Ulu Vatan Madalyası' verildi. Törene katılanlar daha sonra kurdeleyi keserek Köroğlu heykeli ve kaide binasının açılışını yaptı. Ardından bina içindeki Köroğlu resimlerinden oluşan sergi gezildi.