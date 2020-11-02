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  4. Bolu’da doğum günü partisi yapan 9 kişiye 28 bin lira ceza

Bolu’da doğum günü partisi yapan 9 kişiye 28 bin lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 15:29 | Son Güncelleme

Bolu’nun Göynük ilçesinde doğum günü partisi yapan 4 aileden 9 kişiye toplam 28 bin 620 lira para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, Göynük ilçesinde İl Hıfzısıhha Meclisi’nin yasak kararlarına uyulmayarak bir evde doğum günü partisi yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.Ekipler, doğum günü partisi düzenlenen eve yaptığı baskında evde bulunan 4 aileden toplam 9 kişiye sosyal mesafeye ve kurallara uymadıkları gerekçesiyle toplam 28 bin 620 bin lira idari para cezası kesti.

Bolu’nun Göynük ilçesinde doğum günü partisi yapan 4 aileden 9 kişiye toplam 28 bin 620 lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Göynük ilçesinde İl Hıfzısıhha Meclisi’nin yasak kararlarına uyulmayarak bir evde doğum günü partisi yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, doğum günü partisi düzenlenen eve yaptığı baskında evde bulunan 4 aileden toplam 9 kişiye sosyal mesafeye ve kurallara uymadıkları gerekçesiyle toplam 28 bin 620 bin lira idari para cezası kesti.

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