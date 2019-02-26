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Bolu’da, FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 11:17 | Son Güncelleme

Bolu merkezli 6 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen ve Bylock kullanıcısı 4 sivil hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bolu merkezli 6 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen ve Bylock kullanıcısı 4 sivil hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından şüphelilerin yakalanması için Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu merkezli Edirne, Hakkari, Gaziantep, İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan şahıslardan 10’u gözaltına alınırken 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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