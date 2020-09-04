HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu’da inşaattan 10 bin liralık kablo çalan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu’da inşaattan 10 bin liralık kablo çalan 3 kişi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 10:47 | Son Güncelleme

Bolu’da yapımı devam eden inşaattan 10 bin liralık kablo çaldıkları belirlenen 3 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Borazanlar Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaattan 10 bin lira değerinde kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bolu’da inşaattan 10 bin liralık kablo çalan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu’da yapımı devam eden inşaattan 10 bin liralık kablo çaldıkları belirlenen 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Borazanlar Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaattan 10 bin lira değerinde kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Hırsızlığın gerçekleştiği bölgede bulunan kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, A.T., M.E.K. ve M.C. isimli şahısların inşaattan kablo çaldıklarını belirledi. Evlerine yapılan operasyonda çalınan kablolarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu’da inşaattan 10 bin liralık kablo çalan 3 kişi adliyeye sevk edildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmazBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz
Dededen toruna taksicilikDededen toruna taksicilik
2020 AÖF kayıt ücreti ne kadar oldu?2020 AÖF kayıt ücreti ne kadar oldu?
En Çok Okunan Haberler
Mahalleyi sokağa döken koku! Hastaneye kaldırılanlar var
Mahalleyi sokağa döken koku! Hastaneye kaldırılanlar var
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Seda Sayan: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
Seda Sayan: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
MasterChef’te kazanan belli oldu!
MasterChef’te kazanan belli oldu!
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
İlginizi Çekebilir
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan Diyarbakır açıklaması: Yüzde 49 oranında düştü
Bakan Koca'dan Diyarbakır açıklaması
'Pes' dedirten dolandırıcılık! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar
'Pes' dedirten dolandırıcılık! Sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar
Ankara Valisi Şahin'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması
Ankara Valisi Şahin'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması
Prof. Dr. Ceyhan'dan Rusya ve Çin'in bulduğu koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama
Rusya ve Çin'deki koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama
Korkutan açıklama! 'Yoğun bakımlarımız yüzde 100 dolu'
Korkutan açıklama! 'Yoğun bakımlarımız yüzde 100 dolu'
Antalya'da Osmanlı savaş gemisi batığı bulundu: Topları dahi bozulmadan gömülmüş
Antalya'da Osmanlı savaş gemisi batığı bulundu: Topları dahi bozulmadan gömülmüş
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.