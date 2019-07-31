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Bolu'da kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 16:13 | Son Güncelleme

BOLU'nun Mengen ilçesinde polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği kaçak kazı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun Mengen ilçesinde polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği kaçak kazı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mengen'de kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, kazı yapılan bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, İzmir'den kazı için bölgeye geldikleri belirlenen inşaat işçisi Ö.E. (45), dekorasyoncu N.T. (44), elektrikçi K.O. (36) ve kaynakçı H.R.İ. (39) suçüstü yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada ise kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.

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