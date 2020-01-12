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  4. Bolu'da kaybolan kayakçıları jandarma kurtardı

Bolu'da kaybolan kayakçıları jandarma kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 15:52 | Son Güncelleme

Bolu'da kaybolan kayakçıları jandarma kurtardı

Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde kayak yaptıkları sırada pist dışına çıkarak ormanlık alanda kaybolan 3 kişinin jandarma ekiplerince kurtarıldığı bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da kayak yaptıkları esnada, pist dışına çıkarak ormanlık alanda kaybolan 3 vatandaşımız, Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz tarafından gerçekleştirilen arama sonucu bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

Jandarmanın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kayakçıların kurtarılma anlarının yer aldığı görüntülere yer verildi.

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Bolu Jandarma kayakçı Kayıp kurtarma

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