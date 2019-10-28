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Bolu'da, kedilerin ayaklarının kesilerek öldürüldüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 15:21 | Son Güncelleme

BOLU'da, 2 mahallede, ön ve arka ayakları kesilmiş 2 kedi ölüsü bulundu. Hayvanseverler, savcılığa suç duyurusunda bulundu.  BOLPATİ Derneği'nce merkeze bağlı Beşkavaklar ve Alpagut mahallelerinde ayakları kesik bulunan 2 kedi ölüsünün görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı.

Bolu'da, kedilerin ayaklarının kesilerek öldürüldüğü iddiası

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, 2 mahallede, ön ve arka ayakları kesilmiş 2 kedi ölüsü bulundu. Hayvanseverler, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
BOLPATİ Derneği'nce merkeze bağlı Beşkavaklar ve Alpagut mahallelerinde ayakları kesik bulunan 2 kedi ölüsünün görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı. Kedilerin ön ve arka ayakları kesilerek, telef edildiği öne sürüldü. Tepki mesajları yazan dernek üyeleri, kedilere işkence yapan kişi ya da kişilerin bulunup, cezalandırılmasını istedi. BOLPATİ Derneği'nce savcılığa suç duyurusunda bulunulurken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bolu'da, kedilerin ayaklarının kesilerek öldürüldüğü iddiası

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