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Bolu'da, Millet İttifakı seçim sonuçlarını kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 23:26 | Son Güncelleme

BOLU'da, resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı adayı CHP’li Tanju Özcan seçimi kazandı.

Bolu'da, Millet İttifakı seçim sonuçlarını kutladı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı adayı CHP’li Tanju Özcan seçimi kazandı. Demokrasi Meydanı'nda toplanan CHP ve İYİ partililer meşaleler yakıp, havai fişekler atarak seçim zaferini kutladı.
Bolu'da yerel seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasının ardından Millet İttifakı Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Burada, toplanan CHP ve İYİ Partililer havai fişek ve meşalelerle kutlamalar yaptı. Grup, ellerinde yalnızca Türk bayrağı taşıdı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tanju Özcan toplanan kalabalığa seçim otobüsü üzerinden konuşma yaptı. Partililer sokaklarda araç konvoyları oluşturdu. Kalabalık, sloganlar atıp, marşlar söyleyerek sevinç gösterilerinde bulundu.

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