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Bolu’da, orman yangını büyümeden söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 19:33 | Son Güncelleme

Bolu’da, ormanlık alanda çıkan yangın geniş alana yayılmadan ekipler tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Gövem köyü Atdoruğu mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bolu’da, ormanlık alanda çıkan yangın geniş alana yayılmadan ekipler tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Gövem köyü Atdoruğu mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Soğutma çalışması yapılan bölgede yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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