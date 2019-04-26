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Bolu’da, TEM Otoyolu İstanbul yönü 26 gün trafiğe kapalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:39 | Son Güncelleme

Bolu’da, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametinde viyadüklerde yapılacak derz çalışması nedeniyle, yol 29 Nisan itibariyle 26 gün trafiğe kapalı olacak.TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişi bulunan viyadüklerde 29 Nisan tarihinde derz çalışması yapılacak.

Bolu’da, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametinde viyadüklerde yapılacak derz çalışması nedeniyle, yol 29 Nisan itibariyle 26 gün trafiğe kapalı olacak.
TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişi bulunan viyadüklerde 29 Nisan tarihinde derz çalışması yapılacak. İstanbul istikametinde yapılacak çalışma nedeniyle 29 Nisan itibariyle yol trafiğe 26 gün boyunca kapalı kalacak.
Konuyla ilgili Bolu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Karayolları 4’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, TEM yolunun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Tüneli arasındaki Viyadük 1, Viyadük 2, Alper Şahan Özdoğan Viyadüğü ve Dilaver Kavasoğlu Viyadüğü’nde kırık genleşme derzlerini yenileme çalışması yapılacağı ve yolun İstanbul yönünün 26 gün boyunca trafiğe kapalı kalacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
“Karayolları 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 29 Nisan- 24 Mayıs 2019 tarihleri arasında Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Kavşağı- Bolu Tüneli arasındaki Viyadük 1, Viyadük 2, Alper Şahan Özdoğan Viyadüğü ve Dilaver Kavasoğlu Viyadüklerinde (3 no’lu viyadük) kırık genleşme derzlerini yenileme çalışması yapılacağından Ankara- İstanbul istikameti taşıt trafiğine kapatılacak olup, ulaşım İstanbul- Ankara istikametinden çift yönlü olarak verilecektir. Yol kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak verileceğinden, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerimizin dikkatli olması önem arz etmektedir.”

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