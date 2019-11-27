Bolu'da TIR, akaryakıt istasyonuna daldı: 3 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM yolu üzerinde bir alışveriş merkezinin yanındaki akaryakıt istasyonuna kontrolsüz giren TIR, önce otomobile, ardından akaryakıt pompasına çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı TEM yolunun Elmalık mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen, bir kargo firmasına ait 18 AAG 669 plakalı TIR, alışveriş merkezinin bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna girişte kontrolden çıktı. TIR, önce içinde Arap turistlerin bulunduğu 63 MA 4626 plakalı otomobile, ardından da akaryakıt pompasına çarptı. Kazada, otomobildeki 3 Arap turist yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

